Mamans & célèbres - Découvrez les premières images de la nouvelle saison

Stars des réseaux sociaux, influenceuses et business women, elles sont avant tout mamans. Découvrez leurs aventures extraordinaires sur TFX. Vous découvrirez nos mamans qui feront face à de nombreux rebondissements personnels ou professionnels. Dans leur vie déjà bien remplie, d’incroyables événements risquent de chambouler leur quotidien…Elles reviennent vous dévoiler leurs histoires quotidiennes :ÉMILIE NEF NAF, JULIA PAREDES, STÉPHANIE CLERBOIS, JESTA HILLMANN, KELLY HELARD, SARAH MACHET, MARTIKA CARINGELLA, HILLARY VANDEROSIEREN, RYM RENOM, CAMILLE FROMENT, DANIELA MARTINS, ÉLOÏSE APPELLE et JULIE RICCI ! Au programme : naissances, mariages et vacances !