Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 01

Dans le premier épisode, nous découvrons la famille de Jesta et Benoît. Il y a un mois, Jesta a donné naissance à leur premier enfant : Juliann. Ils partent aujourd'hui en Bretagne, à 8 heures de route de chez eux… Le couple est en pleine préparation de ce grand voyage… Martika, elle, est enceinte. Elle se rend à son échographie avec son compagnon Umberto. Ensemble, ils écoutent le cœur de leur futur enfant. Un moment plein d'émotions pour les futurs parents. Cependant, Martika a peur pour son accouchement… Stéphanie prépare avec son fils Lyam, sa rentrée des classes. Et, pour l'occasion direction le shopping, pour le grand bonheur du petit Lyam. Le petit Lyam a du mal à faire son choix parmi tous ces vêtements… Liam, l'ancienne candidate emblématique des Marseillais, prépare son déménagement. Elle quitte ses amis et son père pour se rapprocher de sa grand-mère et des médecins pour sa fille, qui a des problèmes de santé. Liam s'inquiète beaucoup pour elle et est très stressée… Julie s'apprête à fêter le premier anniversaire de son fils Gianni. Mais la météo n'est pas au rendez-vous et pourrait compromettre toute la petite fête...