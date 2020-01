Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 11

Dans l’épisode 11 de Mamans & célèbres, Martika et Umberto se rendent chez une sage-femme pour apprendre les premiers soins à donner à un nouveau-né. Et les futurs parents ont tout à apprendre… Umberto a d’ailleurs du mal à écouter et rester concentré… De son côté, Stéphanie fait un shooting photo. La belle maman se fait chouchouter par des maquilleuses, coiffeuses et stylistes ! Le but pour elle : mettre des photos sur son Instagram pour le faire vivre ! Julia emmène sa fille à l’aquarium, un moment de complicité entre mère et fille ! De son côté, Cindy se rend à la piscine pour accompagner une amie à un cours de bébés nageurs. La jeune femme voudrait que sa fille participe à ces cours le plus tôt possible ! Elle enchaîne sur un cours d’aquagym ! De retour de chez la sage-femme, Martika applique les conseils qu’elle a reçu. Elle se lance dans la lessive des vêtements de sa fille. Et ce n’est pas une tâche facile… De voyage à Paris, Stéphanie emmène son fils à la Tour Eiffel pour son plus grand bonheur. Ils y retrouvent également Julia et sa fille Luna ! Retrouvez Mamans & célèbres à partir du 06 janvier à 16h00, puis du lundi au vendredi à 17h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.