Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 13

Dans l’épisode 13 Mamans & célèbres, Cindy découvre que sa sœur lui a organisé une baby shower surprise. La future maman est émue aux larmes par les témoignages d’affection de ses proches… De son côté, Julia annonce sa rupture avec Maxime, le papa de Luna. La jeune femme est très affectée par cette séparation car elle se retrouve mère célibataire. À Monaco, Martika et Umberto continuent de préparer l’arrivée de leur petite fille. Les futurs parent se rendent dans un magasin de puériculture pour acheter des bodies, des pyjamas et une poussette… Kelly décide de partir en week-end avec son fils, Lyam. Elle a réservé une magnifique cabane dans les arbres ! Au programme, atelier peinture et promenade dans la forêt. Lors du dîner, Kelly réalise qu’elle se sent seule et qu'une présence masculine lui manque de plus en plus. En Belgique, Stéphanie consulte les sites de rencontre pour voir les hommes qui ont visité son profil. La jeune maman n’est toujours pas convaincue par cette manière de trouver l’amour… Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.