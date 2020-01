Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 17

Dans l’épisode 17 de Mamans & célèbres, Stéphanie vient chercher Lyam qui a passé l’après-midi chez sa grand-mère. La jeune maman retrouve son fils en train de manger un paquet de chips sur le canapé, devant des dessins-animés. Le petit garçon fait un caprice quand on lui demande de venir aider à faire de la pâte à crêpes. Stéphanie réalise qu’elle a du mal à imposer son autorité… À Paris, Julia et Luna se rendent dans un haut-lieu parisien pour assister à un grand défilé de mode. La petite fille semble déjà adorer la mode et les belles robes. À Monaco, Martika a rendez-vous chez un concessionnaire automobile qui organise un évènement pour les femmes entrepreneurs. L’occasion idéale pour la future maman de faire découvrir sa première collection de bijoux. À Lille, Emilie manque de temps entre sa société, sa vie d’influenceuse et ses enfants. Elle aimerait que Maella et Menzo participent plus aux tâches ménagères. À Nice, Liam et Joy passent un moment ensemble à jouer et à faire des photos. Après ce moment de complicité, la jeune maman décide d'accorder les vêtements de sa fille aux siens. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.