Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 02

Dans le second épisode, Julia s’apprête à emmener sa fille Luna à l’école, pour la toute première fois. Elle ne se sent pas prête à ce que sa fille aille à l’école. La jeune femme hésite d’ailleurs à l’emmener… Jesta et Benoît partent en direction de la Bretagne. Dès le début de leur périple, leur petit bout n’arrête pas de pleurer… C’est aussi la rentrée des classes pour le fils de Stéphanie. Le petit Lyam n’est pas bien : il a mal au ventre et envie de vomir… Elle l’emmène quand même à l’école et lui a réservé une surprise. Kelly emmène également son fils à sa rentrée. C’est un grand jour pour Liam : elle a rendez-vous à l’hôpital pour sa fille ! Cependant, durant la nuit sa voiture a été vandalisée… La jeune femme va-t-elle trouver une solution ? Julia retourne à l’école chercher sa fille. Sa petite fille Luna est en pleurs lorsqu’elle arrive la chercher ! Le retour à la maison des fils de Stéphanie et Kelly se déroule très bien ! Liam arrive à l’hôpital pour le rendez-vous de sa fille et stresse… Retrouvez Mamans & célèbres à partir du 06 janvier à 16h00, puis du lundi au vendredi à 17h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.