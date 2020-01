Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 20

Dans l’épisode 20 de Mamans & célèbres, Martika invite sa meilleure amie pour l’aider à décorer la chambre de son bébé. À Lyon, Julie joue avec Gianni et réalise tous les progrès du petit garçon. Un peu plus tard, elle retrouve sa cousine pour un déjeuner entre filles. Julie évoque son désir d’avoir un second enfant, malgré le traumatisme récent de sa fausse-couche. De son côté, Emilie a pris rendez-vous dans une agence de mannequins pour y inscrire ses enfants. Maella est de suite à l’aise devant l’objectif, tandis que Menzo est plus timide et réservé. En région parisienne, Julia fait appel à son ami Gary pour se faire tatouer « Luna », le prénom de sa fille. Après l’école, Luna découvre avec joie le nouveau tatouage de sa maman. À Bordeaux, Cindy prend soin d’elle avant son accouchement. Au programme, manucure et pédicure dans un institut de beauté. Une fois chez elle, la future maman décide d’appeler la maternité pour prendre un rendez-vous. En effet, Cindy est impatiente d’accoucher et commence à trouver le temps long… Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.