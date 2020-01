Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 21

Dans l’épisode 21 de Mamans & célèbres, Cindy et Thomas ont rendez-vous à la maternité car c’est le jour du terme. Malheureusement, la future maman n’est pas encore prête à accoucher. Elle découvre même que son terme a été retardé de quatre jours. À Toulouse, Jesta et Benoît se réveillent avec Juliann. Le petit garçon a mal dormi pendant la nuit et pleure beaucoup. Jesta tente de l’endormir en utilisant un ballon de grossesse. De son côté, Julie emmène Gianni chez le coiffeur pour sa première coupe de cheveux mais redoute son attitude. À Liège, Stéphanie profite de l’absence de Lyam pour rechercher une association qui vient en aide aux enfants malades. Pour Kelly, l’anniversaire de Lyam approche et elle décide de prendre un cours particulier de pâtisserie. Au menu, brioches au chocolat et tartelettes aux fruits. Toujours dans l’idée de reconquérir Neymar, Kelly décide de l’inviter pour une dégustation. Celui-ci semble apprécier les talents culinaires de son ancienne petite-amie. Julia et Kelly décident d’organiser un week-end avec toutes les mamans de l’émission pour partager leur expérience et leur quotidien. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.