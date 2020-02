Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 23

Dans l’épisode 23 de Mamans & célèbres, Cindy et Thomas prennent la route de l’hôpital suite à ses contractions. Bonne nouvelle ! Les médecins prennent en charge Cindy, l’heure de l’accouchement est arrivée. Elle peut compter sur Thomas et son humour pour affronter l’intensité de ses contractions avant de donner la vie à son bébé. Emilie profite quand à elle d’une journée au parc avec ses enfants, Maella et Menzo. L’occasion pour eux de partager un moment de bonheur et de complicité. En région parisienne, Julia part chercher Maxime, son ex-conjoint, qui vient passer le week-end avec leur fille Luna. Cette dernière est toute heureuse de revoir son papa, de quoi rassurer Julia avant son départ. A liège, Stéphanie décide de se faire une petite beauté avant de rejoindre Julia, Kelly et Julie pour passer un week-end en Normandie. Julia et Kelly sont d’ailleurs déjà arrivées et terminent les derniers préparatifs pour accueillir les mamans. Les filles vont-elles-être d’accord avec la répartition des chambres ? Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.