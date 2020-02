Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 24

Dans l’épisode 24 de Mamans & célèbres, les filles s’installent pour leur week-end à la campagne. Kelly et Stéphanie vont partager la même chambre, alors que les autres mamans dormiront dans la maison principale. Les 5 mamans profitent de leur première journée ensemble et découvre un message de Liam. Elle n’a pas pu être présente au week-end entre maman pour s’occuper de sa fille, toujours embêtée par des problèmes de santé. Pour les chanceuses présentes en Normandie, elles se divisent en deux groupes. Les unes vont faire le marché pendant que les autres partent découvrir la ferme. Pendant ce temps Maxime s’occupe de sa fille Luna alors que Julia profite de la verdure Normande. Martika prépare sa valise de naissance. L’accouchement arrive à grands pas et la future maman livre à ses fans ses derniers moments de femme enceinte. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.