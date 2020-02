Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 26

Dans l’épisode 26 de Mamans & célèbres, Jesta et Benoit ont passé leur première nuit à Paris chez la maman de Benoit. Le cœur de leurs discussions est bien entendu leur petit Juliann. Les deux générations peuvent partager et échanger sur le petit avant que Jesta et Benoit ne le laisse à sa grand-mère pour la journée. Ils doivent aller faire une interview avec Sam Zirah. Cindy et Thomas continuent de prendre leurs marques dans leur nouvelle vie de parents. A Toulouse, Wafa part faire les courses avec Jenna. Wafa se met en quête d’un cadeau pour Jenna et en profite pour passer un peu de temps avec elle ! Martika et Umberto montent les derniers meubles de la chambre de leur futur enfant. Tout doit être prêt car l’accouchement va arriver. Julie passe des examens pour savoir si son corps est prêt à faire un second enfant. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.