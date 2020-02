Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 30

Dans l’épisode 30 de Mamans & célèbres, Cindy et Thomas viennent de passer une nuit blanche. En effet, Alba ne fait pas encore ses nuits et demandent beaucoup d’attention. Plus tard, Thomas décide de s’occuper de Cindy en lui préparant un délicieux déjeuner. À Toulouse, Jesta et Benoit se rendent chez Wafa et Oliver pour fêter Halloween ensemble. Avant le début de soirée, Jesta et Wafa partent acheter des déguisements et du maquillage pour elles et leurs hommes. De son côté, Stéphanie a une mauvaise surprise et découvre que Lyam n’a pas rangé sa chambre avant de partir chez son père. La jeune maman décide d’appeler Emilie pour lui demander des conseils sur l’organisation des tâches ménagères chez elle. En région parisienne, Julia, elle aussi organise une soirée pour Halloween. Elle a fait appel à une équipe de professionnels pour la décoration et le buffet. Luna et les invités semblent émerveillés par le résultat final. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.