Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 31

Dans l’épisode 31 Mamans & célèbres, Emilie et Maëlla prennent le petit-déjeuner ensemble. Un peu plus tard, Emilie visite une maison à une vingtaine de minutes de Lille. Celle-ci est spacieuse et moderne, il y a même une piscine mais Emilie doit réfléchir car elle la trouve un peu loin de l’école de ses enfants. À Lyon, Julie prend un cours de Qi Gong, une gymnastique douce et lente issue de la médicine traditionnelle chinoise afin d’améliorer sa fécondité. En effet, Julie et son mari désirent agrandir la famille avec un second enfant. Dans le sud-ouest, Cindy et Thomas donnent un bain à Alba et la petite fille semble apprécier ce moment détente. Plus tard, Cindy utilise pour la première fois un tire-lait afin d’habituer Alba à boire au biberon. De son côté, Liam fait goûter des fruits à Joy. L’occasion pour la petite fille de manger seule avec ses mains, une vraie découverte. Liam cherche désespérément une nounou pour faire garder sa fille pour la première fois, elle organise des entretiens avec de potentielles candidates. Pour Stéphanie, il est l’heure d’imposer des règles à son fils, Lyam. Elle a trouvé sur internet un tableau avec des règles à suivre au retour de l’école. Pour chaque tâche effectuée, le petit garçon devra coller une gommette. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.