Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 34

Dans l’épisode 34 de Mamans & célèbres, Neymar arrive chez Kelly avec un bouquet de fleurs. Le jeune homme a organisé un week-end surprise pour lui et son ancienne petite-amie. L’occasion idéale pour retomber amoureux. En région parisienne, Julia propose à Luna de faire le tri de ses jouets. En effet, la jeune maman souhaite en donner aux enfants démunis. Malgré quelques réticences, la petite fille parvient à faire le tri et remplit un carton entier. De son côté, Wafa a rendez-vous pour des essais de maquillages et de robes de mariée. La maman de Manel et Jenna souhaite porter deux robes lors du grand jour, une robe classique et une robe orientale. Elle profite de ces essayages pour appeler sa maman et Jesta afin de recueillir des avis sur les robes. À Liège, Stéphanie fait appel à une comportementaliste canine car elle a besoin de conseils pour l’éducation de son chien, Sparrow. Avant son accouchement, Martika profite d’une soirée seule avec Umberto. Le couple se rend à la fête foraine de Monaco pour gagner des peluches pour la future chambre de leur fille. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.