Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 35

Dans l’épisode 35 de Mamans & célèbres, Neymar prépare une nouvelle surprise à Kelly. Malgré sa phobie des chevaux, il a prévu d’emmener son ancienne petite-amie dans un centre équestre. Après quelques hésitations, les anciens amoureux partent ensemble en forêt pour une promenade à dos de cheval. De son côté, Julia fait appel à des chefs pour apprendre à cuisiner des légumes à Luna. En effet, la petite fille ne mange aucun légume et Julia a besoin d’aide pour varier son alimentation. Au menu, smileys de patate douce et poisson. À Bordeaux, Cindy et Thomas reprennent les préparatifs de leur mariage, qu’ils avaient interrompu durant la grossesse. Toujours en prévision du mariage, Cindy souhaite perdre du poids et retrouver sa silhouette d’antan en se reprenant une activité sportive. Pour Martika et Umberto, c’est le grand jour. La future maman est rentrée à la maternité mais craque à quelques heures de l’accouchement… Quelques heures plus tard, Mia pointe le bout de son nez. Une nouvelle vie commence pour le couple de Monégasques. À Nice, Liam essaie de nouvelles activités ludiques avec Joy afin d’éveiller ses sens. Pour la première fois, Joy découvre la peinture. Un moment unique pour la petite fille et sa maman, malgré les tâches au sol et sur les vêtements. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.