Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 36

Dans l’épisode 36 de Mamans & célèbres, Emilie reçoit un carton de pyjamas pour elle et ses enfants, afin d’en faire la promotion sur ses réseaux sociaux. Les essayages avec Maella et Menzo se termine en fou rire général. En Normandie, Kelly découvre une nouvelle surprise… Neymar a réservé une séance de massage dans une cabane dans les arbres. Après ce moment détente, Neymar emmène Kelly dans un restaurant gastronomique. Le jeune homme veut donner une nouvelle chance à son couple et demande à Kelly s’il peut revenir habiter avec elle. À Liège, Stéphanie propose à Lyam de faire le tri dans ses affaires. En effet, la jeune femme souhaite donner un maximum de choses aux enfants hospitalisés. Après quelques difficultés, le petit garçon parvient à se séparer de certains de ses habits. Pour Jesta et Benoît, il est l’heure de prendre les empreintes des pieds de Juliann mais la tâche se révèle plus difficile que prévu. Plus tard, Jesta rejoint Wafa pour la conseiller dans ses essayages de robes de mariée. Un moment complice entre filles, au cours duquel Wafa a un véritable de cœur pour un modèle. À Lille, Stéphanie rend visite à Emilie pour une soirée. L’occasion pour Stéphanie de rencontrer les enfants d’Emilie, même si cette dernière semble avoir oublié Menzo à l’école… Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.