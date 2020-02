Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 37

Dans l’épisode 37, Stéphanie s’occupe de Maella pendant qu’Emilie est partie chercher Menzo à l’école. Plus tard, les deux mamans et les deux enfants partagent un moment autour d’un goûter et d’un jeu de société. Le soir, Emilie et Stéphanie décident de s’apprêter afin de dîner au restaurant sans les enfants. À Toulouse, Jesta et Benoît décident de faire dormir Juliann pour la première fois dans sa chambre. Les jeunes parents font le maximum pour que le petit garçon s’endorme rapidement dans ce nouvel environnement. Pour Martika et Umberto, il est l’heure de quitter la maternité et de rentrer à la maison, avec des dizaines de cadeaux. La petite famille prend rapidement ses marques mais des tensions apparaissent rapidement quand il s’agit de donner le biberon. De son côté, Julie décide d’emmener Gianni au musée pour lui faire découvrir les animaux. Mais après avoir vu, un ours, une girafe et une marmotte, le petit garçon commence à s’ennuyer. À Toulouse, Wafa entame des visites car elle a décidé d’acheter une maison avec Oliver. Malheureusement, le bien du jour ne semble pas correspondre à ses atteintes. En effet, celui-ci se situe en face d’un cimetière. Pendant ce temps, Oliver emmène Manel faire un tour de karting. L’occasion unique de resserrer les liens entre l’adolescente et son « dadou ». Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.