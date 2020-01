Mamans & célèbres - Saison 01 Episode 09

Dans l’épisode 09 de Mamans & célèbres, Martika et Umberto accueillent leurs invités pour la baby shower de leur fille. Le couple est aux anges car tous leurs proches ont répondu présents pour cet évènement. À Compiègne, Julia prépare une surprise pour Luna. La jeune maman a décidé de transformer le garage de la maison en salle de jeux. Elle a même fait appel à un ami graffeur pour transformer la pièce en véritable œuvre d’art. Luna semble déjà adorer cette nouvelle décoration. Pour Cindy, le terme de sa grossesse approche à grands pas. La future maman a rendez-vous avec une sage-femme afin de préparer son corps à l’accouchement. À Lyon, Julie reçoit la visite de sa mère et de sa sœur pour garder Gianni, le temps de son séjour en Croatie. Pour Liam, c’est le grand jour… Elle fait enfin découvrir à Joy, le nouvel appartement à Nice. La petite fille aime déjà ce nouvel environnement. Liam espère du plus profond de son cœur, que sa fille pourra y faire ses premiers pas… Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.