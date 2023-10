Mamans & célèbres - Escapade nautique en amoureux pour Kelly et Neymar

Kelly a passé son permis bateau et elle compte bien le mettre à profit ! Aujourd'hui, ses parents gardent les enfants, c'est le moment parfait pour Kelly et Neymar de faire une escapade amoureuse. Et quoi de mieux qu'une balade aquatique pour profiter de ce moment à deux, même si Neymar n'est pas très rassuré par la conduite de Kelly. Elle lui a aussi prévu une surprise ! Extrait de Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 32.