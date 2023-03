Mamans & Célèbres est de retour pour une nouvelle saison !

Emilie, Jesta, Julia, Martika, Kelly, Rym, Julie, Stephanie, Hillary, Tiziri et Camille sont de retour pour une toute nouvelle saison de Mamans & Célèbres. Entre shootings, avant-premières, création de marques et de contenus, projets professionnels et personnels, mais aussi vie de famille, vos mamans favorites vous emmènent avec elle dans leurs nouvelles aventures. Et cette année, une nouvelle maman a choisi de partager son quotidien de maman influenceuse ! Il s’agit de Mélanie Da Cruz qui participent pour la première fois à une émission de télévision avec son fils Swan, 4 ans. Mamans & Célèbres est de retour dès le 3 avril du lundi au vendredi sur TFX.