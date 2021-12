Mamans & Célèbres fêtent noël - Episode 1

A l’occasion des fêtes de Noël, Jesta, Kelly, Rym, Stéphanie, Emilie et Cindy, des mamans emblématiques de "Mamans & Célèbres" se retrouvent dans un château décoré pour l’occasion et accompagnées de leurs enfants pour fêter ensemble ce moment magique. Les mamans de Dubaï qui n’ont pas pu être présentes seront quand même de la partie via une connexion pour donner des nouvelles !Ces retrouvailles vont être l’occasion de se remémorer les meilleurs moments de "Mamans & Célèbres" mais aussi d’échanger sur l’évolution et l’éducation des enfants. Elles vont partager un week-end inoubliable rythmé par les joyeuses bêtises de leurs enfants et l’excitation de se retrouver tous ensemble !