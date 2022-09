Mamans & célèbres - Giovanni renversé par une voiture 4 jours avant son mariage avec Hillary

J-4 avant le mariage, Hillary et Giovanni vont quitter leur maison de Dubaï pour rejoindre le lieu du mariage en France. Il est temps de préparer les valises. Malheureusement, avant de partir, Giovanni se fait renverser par une voiture devant chez lui en tentant de sauver Perle d'un potentiel choc... Sa vie n'est pas en danger, mais le mariage risque d'être compliqué... Retrouver l'intégralité du mariage dans "Hillary et Giovanni : pour la vie" sur MYTF1. Extrait de Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 14