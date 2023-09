Mamans & célèbres - Giovanni se prépare à passer le permis !

À Dubaï, Giovanni prend son dernier cours de conduite avant le grand jour. Après des années d'attente, le jeune homme n’a jamais été aussi proche du but. Compte tenu de l'importance de l'événement, le jeune papa est très stressé et anxieux devant l'éventualité d'échouer. Mais malgré cela, il se sent prêt à l’examen et espère pouvoir le passer du premier coup ! Extrait de "Mamans & Célèbres" Saison 09 Episode 07.