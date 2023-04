Mamans & célèbres - Jesta fait une découverte surprenante sur ses fils

À Toulouse, chez Jesta, Benoit, l’heure est aux révélations. La jeune maman a décidé d’en apprendre plus sur l’avenir de Juliann et Adriann en contactant une numérologue. Mais elle ne s’attendait pas à ce qu’elle va découvrir. Extrait de Mamans et Célèbres – Saison 08 Episode 03.