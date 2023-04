Mamans & célèbres - Jesta met en place une nouvelle méthode pour endormir Juliann

Ce n’est pas toujours facile de trouver le bon rythme de sommeil pour ses enfants, c’est pourquoi, Jesta et Benoît ont mis au point une nouvelle stratégie pour réguler le sommeil de leur fils Juliann. Et ça marche ! Extrait de Mamans et Célèbres – Saison 08 Episode 06.