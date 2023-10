Mamans & célèbres - Julia accompagne Luna pour sa rentrée en CP

À Dubaï, Julia réveille doucement Luna, sa fille, alors qu'elle se prépare pour sa première journée de CP. La jeune maman prend soin de lui lisser les cheveux et de préparer son petit déjeuner. Avec son frère Vittorio et son père Maxime, la petite fille entre à l'école en toute confiance et le sourire au lèvre, sans le moindre stress ! Extrait de Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 36.