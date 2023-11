Mamans & célèbres - Julia doit arrêter d'allaiter !

Julia décide d'emmener son fils Vittorio en visite chez le dentiste. Malheureusement, à cause de l'allaitement, on lui trouve une carie ! En effet, selon la dentiste, après deux ans, il est fortement déconseillé pour les mamans de continuer à allaiter. Une indication qui ne semble pas plaire à la jeune femme, qui est incitée d'arrêter par tout le monde, notamment son compagnon. De retour à la maison, elle annonce la nouvelle à Maxime et redoute sa réaction. La jeune femme est inquiète et ne se sent pas prête à arrêter.