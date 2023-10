Mamans & célèbres - Julia prépare l'écriture de son deuxième livre

Après avoir écrit un premier livre, Julia et sa maison d'édition ont décidé de préparer un deuxième livre. Elle va aller plus en détail sur les étapes importantes des épreuves qu'elle a vécues dans son chemin vers son accouchement. Elle veut donner un message d'espoir aux mamans qui vont lire son livre et surtout qu'il n'y a pas de honte à demander du soutien à ses proches. Extrait de Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 41.