Mamans & célèbres - Juliann et Adriann les géants

À Toulouse, Jesta et Benoît voient leurs enfants grandir de jour en jour. Ils s'amusent à regarder leur courbe de croissance dans les carnets de santé des enfants. Très vite, ils voient qu'Adriann et Juliann sont, l'un comme l'autre au-dessus de la moyenne ! Jesta les imagine déjà mannequin. Extrait de Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 39.