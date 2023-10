Mamans & célèbres - Kelly aide Lyam à faire ses devoirs

C'est la première semaine d'école pour les enfants de Kelly et Neymar, qui ont déjà beaucoup de devoirs ! Kelly se charge alors d'aider Lyam avec ses exercices de géométrie et sa dictée à apprendre par cœur. Le jeune garçon semble bien se débrouiller et a fait énormément de progrès depuis l'année passée. Neymar, de son côté, s'occupe davantage de leur donner leur goûter. Extrait de Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 44.