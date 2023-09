Mamans & célèbres - Kelly et Neymar stressent pour leur nouvelle organisation

Après un petit concours de calcul mental entre Neymar et Lyam. Kelly se penche avec lui sur leur future organisation avec la rentrée à l'école de Lyana et la volonté de Kelly de trouver un nouveau travail. Tout se chamboule dans leur tête, mais Neymar sait que Kelly a l'envie et le besoin de retrouver un travail. Extrait de Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 13.