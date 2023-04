Mamans & célèbres - Kelly et Rym participent à une course caritative

Aujourd’hui est un grand jour pour Rym et Kelly, les deux mamans participent à la MudGirl, une course d’obstacles 100% féminine dont les bénéfices sont reversés à une association luttant contre le cancer du sein. Extrait Mamans et Célèbres – Saison 08 Episode 14.