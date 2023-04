Mamans & célèbres - Kelly se lance dans un nouveau défi !

Kelly a décidé que sa fille Lyana, âgée d’1 an et demi, n’ira pas à la crèche et qu’elle resterait à la maison avec elle. Pour l’éveiller au mieux, la jeune maman a décidé de suivre une nouvelle formation. Extrait de Mamans et Célèbres – Saison 08 Episode 05.