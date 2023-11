Mamans & Célèbres - La famille Machet à la découverte de Londres

En vacances à Londres, Sarah, Benjamin et leurs deux garçons visitent la capitale avec l'aide de Tiziri et ses enfants. Un moment de convivialité et de découverte, notamment pour le papa qui visite la ville pour la première fois ! Commençant par une virée en bateau, les deux familles vont ensuite découvrir le centre de la ville à pied. La balade va rapidement se transformer en shooting photo pour les réseaux sociaux des mamans ! Extrait de Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 54.