Mamans & célèbres - Lyam et Lyana visitent le Parc des Princes

C'est un grand jour pour Lyam. Lui qui est fan de foot, et surtout du PSG, va visiter le Parc de Princes. Neymar lui avait promis et c'est aujourd'hui qu'il va tenir sa promesse. Lyam est complètement bouche bé ! Il n'y croit pas mais une fois qu'il est à l'intérieur il ne sait plus où donner de la tête. C'est aussi un plaisir pour Neymar qui profite presque plus que son fils de l'activité. Une fois la visite terminée, Lyam n'a qu'une idée : devenir joueur de foot du PSG ! Extrait de Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 18.