Mamans & célèbres - Martika devient mannequin perruque

Dans le sud de la France, Martika s'adonne à un nouveau projet professionnel : devenir mannequin perruque. Elle part rencontrer deux coiffeurs dans leur salon, qui lui font tester plusieurs options plus ou moins originales ! Cheveux courts, blonds ou bouclés, elle se voit tester des options inattendues et finit finalement par jouer le jeu et changer complètement d'apparence. Extrait de Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 08.