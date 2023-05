Mamans & célèbres - Martika et ses filles passent une journée à la ferme

Dans le sud de la France, Martika et Umberto ont organisé une après-midi à la ferme avec Mia et Gioia. L’occasion pour les deux petites filles de découvrir les joies de la campagne. Extrait Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 28.