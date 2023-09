Mamans & célèbres - Martika purifie son appartement

Depuis qu'elle a rencontré Caroline la Chaman qui lui a permis de se reconnecter à elle-même et faire sa retraite spirituelle. Martika est très penchée sur les énergies, elle lui a conseillé de purifier son appartement pour se sentir mieux et expulser les ondes négatives de chez elle. Après avoir acheté tout ce qu'il faut, elle se lance dans la purification de son appartement. Elle allume de la sauge et récite une prière pour chasser les ondes négatives et purifier l'âme de son appartement et en même temps la sienne. Extrait de Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 21.