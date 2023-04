Mamans & célèbres - Nouvelle mission pour Hillary et Giovanni

Nouvelle mission pour Hillary et son mari Giovanni : l'apprentissage de la propreté pour Milo, une grande première pour le couple qui ne sait pas comment s’y prendre. Et il semblerait que le garçonnet ne soit pas prêt à dire aurevoir aux couches. Extrait de Mamans et Célèbres – Saison 08 Episode 07.