Mamans & célèbres - Pizza party pour Martika et Mia

Dans le Sud de la France, chez Martika et Umberto, c'est atelier cuisine pour toute la famille. Pendant que la papa épluche les pommes de terres, Martika et Mia prépare une pizza pour la petite Gioia. Extrait Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 21