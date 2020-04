Mamans & célèbres - S01 E03

Dans l’épisode 03 de Mamans & célèbres, Liam a enfin eu son rendez-vous chez l’ophtalmologue pour sa petite Joy. Elle espère enfin avoir les réponses à ses questions. Mais le médecin ne lui donne pas de réponse précise, à son plus grand regret… Cindy, qui est enceinte de 8 mois, a un cours de yoga prénatal. Kelly essaye de se reprendre en main et de reprendre le sport. Son objectif : plaire de nouveau à Neymar ! Jesta et Benoît arrivent chez Cindy. Ils vont se rencontrer pour la première fois. Ils se sont connus sur les réseaux sociaux. Cindy va pouvoir leur demander toutes les questions qu’elle se pose. Jesta lui apprend à changer la couche de Juliann. Martika cherche un lieu pour sa baby-shower. Elle trouve le lieu parfait pour cet événement très important pour elle. C’est maintenant l’heure de l’essayage de sa robe ! Liam prépare son déménagement pour Nice. La jeune femme veut se rapprocher de sa grand-mère et des médecins pour sa fille. Avant son départ, une fête est organisée dans sa famille. Jesta et Benoît arrivent enfin en Bretagne, sous la pluie. Retrouvez Mamans & célèbres à partir du 06 janvier à 16h00, puis du lundi au vendredi à 17h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.