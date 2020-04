Mamans & célèbres - S01 E06

Dans l’épisode 06 de Mamans & célèbres, Stéphanie partage un dernier câlin avec son fils, Lyam. En effet, le petit garçon va passer la semaine à venir chez son papa. Stéphanie appréhende la séparation avec son fils… Mais sa copine Emilie débarque par surprise pour partager un moment entre filles. L’occasion pour les deux mamans de faire le point sur leurs vies et leurs désirs. À Nice, Liam continue d’emménager son nouvel appartement avec l’aide de sa cousine. Les deux femmes connaissent quelques difficultés car les notices explicatives sont en anglais. Un peu plus loin, à Monaco, Martika fait des placements de produits. Son métier d’influenceuse est très important pour elle ! La future maman fait très attention aux produits qu’elle recommande à sa communauté afin de rester crédible auprès de sa communauté. De son côté, Kelly part récolter des légumes dans un potager avec son fils, Lyam. Cette sortie s’avère être une vraie révélation, le petit garçon s’amuse à ramasser des carottes et des courgettes. Kelly est heureuse de partager un moment complice avec son fils. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.