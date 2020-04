Mamans & célèbres - S01 E08

Dans l’épisode 08 de Mamans & célèbres, Stéphanie réalise petit à petit qu’elle est prête à retrouver l’amour… Une voyante lui annonce même qu’elle ne va pas tarder à rencontrer le « bon ». En Espagne, Jesta et Benoît profitent de leurs vacances pour s’affronter sur un parcours de mini-golf. À la clé, un restaurant en amoureux ! De son côté, Kelly profite d’un moment complice avec son fils, Lyam. Le lendemain, Kelly a rendez-vous avec une esthéticienne afin de sculpter son corps et ainsi retrouver son corps d’avant. À Monaco, Martika a rendez-vous avec une sophrologue afin de se détendre avant la baby shower. Un peu plus tard, Martika et Umberto arrivent sur le lieu de la baby shower mais rien ne se passe comme prévu. La machine à barbe à papa est en panne et les invités ne vont pas tarder à arriver pour la fête… Pour Julie, le départ pour le raid en Croatie approche. Elle appréhende de plus en plus la séparation avec son mari et son fils, Gianni. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.