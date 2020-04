Mamans & célèbres - S01 E12

Dans l’épisode 12 Mamans & célèbres, Jesta et Benoît sont de retour chez eux, à Toulouse. Ils ont invité pour quelques jours un couple d’amis, Charlène et Benoît (Secret Story 11). Au programme, découverte de la ville rose, shopping et séance photo improvisée pour les réseaux sociaux de Jesta et Charlène. À Paris, Julia et Stéphanie se retrouvent pour un déjeuner entre copines, Luna et Lyam sont également de la partie. Un peu plus tard, les deux mamans accompagnent Luna et Lyam au spectacle de Sarounette, la nouvelle idole des enfants. À Bordeaux, Cindy se confie à Thomas sur sa grossesse… Elle a de plus en plus de mal à supporter sa prise de poids. De son côté, Emilie continue de travailler d’arrache-pied sur sa marque de compléments alimentaires. Un peu plus tard, elle reçoit la visite de sa maman et de sa mamie pour regarder quelques photos d’elle plus jeune… Emilie réalise le chemin parcouru et souhaite offrir la plus belle enfance qu’il soit à Maella et Menzo. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.