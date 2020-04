Mamans & célèbres - S01 E14

Dans l’épisode 14 de Mamans & célèbres, Emilie reçoit son cousin et une amie pour le dîner mais Maella et Menzo sont très dissipés. À Liège Stéphanie se prépare pour une soirée speed-dating. La maman de Lyam est stressée par cette nouvelle expérience, elle confie ses inquiétudes à son amie, Rizlaine. Un peu plus tard, les deux jeunes femmes se rendent ensemble au speed dating… Stéphanie rencontre plusieurs hommes et commence à se détendre au fur et à mesure de la soirée. Malgré tout, elle ne pense pas trouver l’amour avec cette méthode. À Paris, Julia a rendez-vous avec un médecin esthétique et un coiffeur. Elle profite que Luna soit à l’école pour prendre soin d’elle et lâcher prise… Le programme idéal pour oublier sa rupture avec Maxime. À Toulouse, Jesta et Benoît ont organisé une fête pour célébrer les 3 mois de Juliann. Leurs amis proches sont là, dont Wafa (La Bataille des Couples) et Bastien (Koh-Lanta Cambodge). De son côté, Kelly continue de passer du bon temps avec son fils, Lyam. Le petit garçon est émerveillé par la cabane dans les arbres mais Kelly ressent de plus en plus le manque de Neymar… Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.