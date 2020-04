Mamans & célèbres - S01 E16

Dans l’épisode 16 de Mamans & célèbres, Jesta et Benoît se font un restaurant en amoureux. C’est la première fois depuis la naissance de leur fils, Juliann. Pendant ce temps, Wafa aidée de sa fille Manel, s’occupe de Juliann. Un peu plus tard, Jesta et Benoît rentrent chez eux, ils sont impatients de retrouver leur bébé. À Nice, Liam prépare Joy pour le coucher. La jeune maman en profite pour se confier sur le handicap de sa fille… En région parisienne, Kelly et Neymar participent ensemble à une course d’obstacles. L’occasion pour eux de partager un moment complicité… Après cette journée, Kelly et Neymar semblent vouloir recoller les morceaux. À Lyon, Julie retrouve sa famille après cinq jours de raid en Croatie. La jeune femme est heureuse de serrer Pierre-Jean et Gianni dans ses bras. Pour Cindy, le temps presse… Plus que quelques jours avant son accouchement et toujours pas de place en crèche pour son futur enfant. À Monaco, Martika se rend sur les conseils de sa sage-femme à un cours de massage du nouveau-né. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.