Mamans & célèbres - S01 E18

Dans l’épisode 18 Mamans & célèbres, Stéphanie fait part de ses problèmes d’autorité avec Lyam, à Eric, son ancien compagnon. La jeune maman fond en larmes et demande un peu plus de soutien. Le lendemain, Stéphanie et Lyam se rendent à la fête foraine à Liège. À Paris, Julia et Luna rentrent à leur hôtel après avoir assisté à un défilé de mode. La petite fille est conquise par cette nouvelle expérience et semble avoir les qualités requises pour devenir influenceuse. Après son raid en Croatie, Julie continue à repousser ses limites et teste pour la première fois un simulateur de chute libre. À Bordeaux, Cindy peaufine l’arrivée de sa fille et se rend chez sa sœur afin de tester avec elle des écharpes de portage. Cindy et Thomas tentent également d’installer le siège auto dans leur nouvelle voiture… À Nice, Liam emmène Joy chez un kiné afin de travailler sa motricité. La petite fille fait de très gros progrès, sous les yeux émerveillés de sa maman. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.