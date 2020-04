Mamans & célèbres - S01 E22

Dans l’épisode 22 de Mamans & célèbres, Stéphanie s’occupe de Lyam avant de le conduire à l’école. Le petit garçon s’apprête à passer la semaine chez Eric, son papa. Suite au message de Kelly, Stéphanie décide d’appeler Emilie afin de savoir si elle compte participer aux week-ends avec les autres mamans de l’émission. À Bordeaux, Cindy vient de dépasser la date de son terme. Elle décide de se faire masser en espérant déclencher l’accouchement plus rapidement. Plus tard, la future maman commence à avoir des contractions de plus en plus rapprochées. Thomas, son fiancé décide de l’emmener à la maternité. En région parisienne, Julia prépare le dîner pour Luna mais la petite fille a du mal à manger des légumes. Au moment du coucher, Julia profite d’un moment câlin avec sa fille autour d’une histoire. À Monaco, Martika et Umberto retrouvent leurs amis au restaurant. Les futurs parents souhaitent faire deviner à leurs proches le prénom de leur bébé. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.