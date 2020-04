Mamans & célèbres - S01 E25

Dans l’épisode 25 de Mamans & célèbres, les mamans entament leur deuxième journée en Normandie. Le sourire est beau fixe, les mamans sont heureuses de partager ces moments ensemble. Au programme, une balade et un shooting photo improvisé sur les plages normandes. Wafa, ancienne candidate de Koh-Lanta, vous présente son homme et ses filles. Cette famille recomposée va bientôt connaitre un heureux événement : Wafa et Oliver vont se marier ! A bordeaux il l’heure de quitter la maternité pour Cindy et Thomas avec leur petite Alba. Les jeunes parents ont déjà hâte de découvrir leur nouvelle vie à trois. Pendant ce temps à Nice, Liam essaye de mettre des lunettes de vue à sa fille. Jesta et Benoit se préparent quant à eux à rendre visite aux parents de Benoit à Paris. Les valises à faire sont un vrai casse-tête pour le couple qui n’envisage pas les choses de la même façon sur le voyage ! Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.