Mamans & célèbres - S01 E27

Dans l’épisode 27 de Mamans & célèbres, Julie prend un cours de cuisine avec un chef pour apprendre à préparer des petits pots pour Gianni. Au menu, purée de panais/rutabaga/truite et compote de pommes/poires/kakis. Malheureusement, le petit garçon ne semble pas apprécier ces nouvelles saveurs. À Paris, Jesta et Benoît profitent d’une promenade pour faire des photos pour leurs réseaux sociaux mais les jeunes parents trouvent le temps long sans leur fils, Juliann. À Toulouse, Wafa, Oliver, Manel et Jenna partagent un dîner en famille avant de terminer la soirée par un film. Le lendemain, Wafa continue de démarcher les agences immobilières afin de trouver la maison idéale. De son côté, Kelly prépare des brioches pour le goûter d’anniversaire de son fils, Lyam. Avant de partir pour la fête, la jeune maman fait appel à une maquilleuse pour se faire belle et ainsi espérer reconquérir Neymar. En région parisienne, Julia apprend à nager à sa fille avant de se rendre à l’anniversaire de Lyam. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.